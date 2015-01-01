استشاري طب أطفال يكشف عن التوقيت المناسب لإجراء عملية الختان للذكور (فيديو)

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قال الدكتور محمد رفعت، استشاري طب الأطفال، إن الطبيب وحده هو من يقوم بعملية الطهارة للأطفال الذكور، وهذه العملية قد تحدث بعد عملية الولادة مباشرة.



وتابع "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو "9090"، مساء الخميس، أن عملية الطهارة إذا لم تحدث بعد الولادة، فيفضل أن تحدث بعد 45 يومًا، وهذا يرجع إلى اكتمال النمو الوظيفي للكبد المسؤول عن عملية ايقاف الدم، بعد عملية الطهارة.



وأضاف، أنه لا يوجد مشكلة في ارتداء الاطفال ما يسمى بالحلق الطبي مبكرًا، لكن يفضل أن يتم ارتدائه في البداية، معقبًا: "الاطفال كده كده بتعيط، فتعيط بالمرة".

