برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حدد سعر بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو والذي أثير جدلاً كبيرًا حول مستقبله في الفترة الأخيرة عقب التعاقد مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.









وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون كحوافز ودفع نصفها تقريبا حتى الآن وأن اللاعب لم يقدم أي شيء يذكر على مدار موسم ونصف بالإضافة إلى عدم انسجامه مع الفريق بالشكل المطلوب.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يفكر في بيع كوتينيو في الصيف الحالي إلا في حال وصول عرض يبلغ 120 مليون يورو أو أكثر وأن أي عرض آخر أقل من هذا المبلغ لن يلتفت له النادي.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم تصله أية عروض رسمية لضم كوتينيو حتى هذه اللحظة وأن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته هي ليفربول وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.









ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة استعادة نيمار من PSG قبل غلق سوق الانتقالات وأنه في حالة إتمام الصفقة فإن كوتينيو سيرحل عن البرسا بنسبة كبيرة جداً وربما يتم التضحية بعثمان ديمبيلي أيضًا حينها.



