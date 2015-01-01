محمد المجذوب ومحمود صبري في "كرامة مرا" حصريا على يوتيوب

طرح المطرب الشاب 'محمد المجذوب' أغنية جديدة بعنوان 'كرامة مرا' حصريآ علي موقع 'اليوتيوب' و علي المتاجر الإلكترونية و ذلك بالتعاون مع المونتير 'محمود صبري' .









الأغنية من كلمات علي المولي و ألحان جاد قطريب و توزيع جيمي حداد وماستر محمد المقهور ، Video Created & Creative محمود صبري ، إنتاج Universal Music MENA.







