ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد المجذوب ومحمود صبري في "كرامة مرا" حصريا على يوتيوب

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:07 م
محمد المجذوب ومحمود صبري في كرامة مرا حصريا على يوتيوب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
طرح المطرب الشاب 'محمد المجذوب' أغنية جديدة بعنوان 'كرامة مرا' حصريآ علي موقع 'اليوتيوب' و علي المتاجر الإلكترونية و ذلك بالتعاون مع المونتير 'محمود صبري' .


الأغنية من كلمات علي المولي و ألحان جاد قطريب و توزيع جيمي حداد  وماستر محمد المقهور ، Video Created & Creative محمود صبري ، إنتاج Universal Music MENA.


وأشاد المونتير 'محمود صبري' بتعاونه لأول مرة مع شركة Universal و إنه سعيد بهذا التعاون و يتمني التوفيق الدائم في كل أعمالهم الفنية القادمة .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا