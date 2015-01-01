محمد المجذوب ومحمود صبري في "كرامة مرا" حصريا على يوتيوب
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:07 م
الفجر الفني
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طرح المطرب الشاب 'محمد المجذوب' أغنية جديدة بعنوان 'كرامة مرا' حصريآ علي موقع 'اليوتيوب' و علي المتاجر الإلكترونية و ذلك بالتعاون مع المونتير 'محمود صبري' .
الأغنية من كلمات علي المولي و ألحان جاد قطريب و توزيع جيمي حداد وماستر محمد المقهور ، Video Created & Creative محمود صبري ، إنتاج Universal Music MENA.
وأشاد المونتير 'محمود صبري' بتعاونه لأول مرة مع شركة Universal و إنه سعيد بهذا التعاون و يتمني التوفيق الدائم في كل أعمالهم الفنية القادمة .
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