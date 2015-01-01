محسن عادل: مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار.. ونتوجه للصعيد
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:05 م
هدى عبدالرازق
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قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إنه تم تأسيس 22 ألف شركة جديدة هذا العام بزيادة 25% عن العام الماضي، منوهًا بأن مصر منذ 2004 لم تنشىء منطقة حرة عامة جديدة، ولكن الآن تتوسع الدولة في إنشاء المناطق الحرة.
وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن 26% من الصادرات المصرية تخرج من التسع مناطق الموجودة بمصر، لافتا إلى أن مصر لم تنشىء منطقة حرة خاصة منذ 2012، ولهذا تتوسع الدولة بقوة الآن في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح أن الرئيس السيسي بإطلاقه الخريطة الاستثمارية كان غرضه أن يوضح للعالم الفرص الموجودة في مصر، مضيفا أن مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار، والتوجه بشدة لمحافظات الصعيد.
وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن 26% من الصادرات المصرية تخرج من التسع مناطق الموجودة بمصر، لافتا إلى أن مصر لم تنشىء منطقة حرة خاصة منذ 2012، ولهذا تتوسع الدولة بقوة الآن في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح أن الرئيس السيسي بإطلاقه الخريطة الاستثمارية كان غرضه أن يوضح للعالم الفرص الموجودة في مصر، مضيفا أن مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار، والتوجه بشدة لمحافظات الصعيد.
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