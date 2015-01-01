ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محسن عادل: مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار.. ونتوجه للصعيد

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:05 م
محسن عادل: مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار.. ونتوجه للصعيد
محسن عادل
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إنه تم تأسيس 22 ألف شركة جديدة هذا العام بزيادة 25% عن العام الماضي، منوهًا بأن مصر منذ 2004 لم تنشىء منطقة حرة عامة جديدة، ولكن الآن تتوسع الدولة في إنشاء المناطق الحرة.

وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن 26% من الصادرات المصرية تخرج من التسع مناطق الموجودة بمصر، لافتا إلى أن مصر لم تنشىء منطقة حرة خاصة منذ 2012، ولهذا تتوسع الدولة بقوة الآن في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.

وأوضح أن الرئيس السيسي بإطلاقه الخريطة الاستثمارية كان غرضه أن يوضح للعالم الفرص الموجودة في مصر، مضيفا أن مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار، والتوجه بشدة لمحافظات الصعيد.
Advertisements
المزيد عن: مصر محسن عادل توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا