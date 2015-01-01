تقارير: برشلونة سيتعاقد مع نيمار بشرط وحيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم أن برشلونة لن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا في حال تم عرضه للبيع من قبل ناديه.

ووفقا لـ ESPN الإسبانية فإن برشلونة لن يوقعوا مع "نيمار" إلا إذا كان متاحًا في السوق وبسعر معقول.

وتابعت الصحيفة: "بارتوميو طلب من الخليفي إبلاغه في حال أراد بيع البرازيلي نيمار في الفترة المقبلة".

وواصلت: "فكرة برشلونة ما زالت تقديم لاعبين مثل "كوتينهو"، لن يتم صرف مبالغ مجنونة لإعادة نيمار".