تقارير.. رئيس برشلونة يوجه رسالته الأخيرة إلى الخليفي بشأن نيمار

ذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن مستقبل نيمار جونيور في الميركاتو الصيفي بات غامضاً في ظل عدم وضوح موقف باريس سان جيرمان تجاه البرازيلي.





وقالت الشبكة الإسبانية، اليوم الخميس، أن عودة نيمار باتت معقدة، وقد طلب رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو من ناصر الخليفي إبلاغهم بمستقبل نيمار وموقفه من سوق الانتقالات.





وأشارت الشبكة الإسبانية أن نادي برشلونة لا يريد شراء نيمار جونيور إلا إذا كان بسعر معقول وعن طريق المقايضة مع لاعبين.





فيما أوضحت أن نادي برشلونة يعلم جيداً أنه سيكون هناك مزاد على نيمار جونيور، والمنافسان هما يوفنتوس وريال مدريد.





والجدير بالذكر أن نيمار خرج من برشلونة في 2017 بشكل مفاجئ بعد دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.



