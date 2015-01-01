"الوداع الأخير".. 5 نجوم أثاروا تعاطف الجمهور في جنازات أقاربهم (صور)

الوداع الأخير لحظة مؤلمة تمر بالإنسان عندما يفقد شخصاً يعني له الجميع، ويصبح وحيداً لا يملك سوى الدموع المعبرة عن حزنه الصامت بداخله، وهو ما عاشه عدد من نجوم الفن مؤخراًً، ورصدته الكاميرات أثناء تشييع جثامين أقرب الناس إليهم، مما أثار تعاطف الجمهور معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يرصده " الفجر الفني " في السطور القادمة.









أحمد الفيشاوي

أثارت صورة الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء تشييع جثمان والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، ظهر اليوم الخميس، إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة بمحافظة المنوفية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره في حالة من الانهيار الشديد.









يسرا

ودعت الفنان يسرا، والدتها إلى مثواها الأخير، وبدت في حالة من الانهيار الداخلي الذي ظهر على ملامح وجهها، وأثارت تعاطف شريحة كبيرة من جمهورها، عقب انتشار صور تشييع جثمان الراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة.









أحمد سعيد عبد الغني

لم يختلف الحال كثيراً عند الفنان أحمد سعيد عبد الغني، أثناء تشييع جثمان والده الفنان الكبير سعيد عبد الغني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أظهرت تأثره بلحظة وداع والده إلى مثواه الأخير، مما أثار تعاطف الكثيرين معه.









رشوان توفيق

انهار الفنان رشوان توفيق، أثناء وداعه الأخير لزوجته، منذ أيام، ولم يتمالك منع دموعه وقلبه من الاعتصار ألماً على فقدانها، مما أثار تعاطف الجمهور معه، بعد تداول العديد من صور الجنازة ولحظة تشييع الجثمان عبر مواقع "السوشيال ميديا".









محمد صبحي