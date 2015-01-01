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طبيب نفسي: هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عن غيره

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:56 م
طبيب نفسي: هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عن غيره
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور محمد الشامي، الطبيب النفسي، إن السعادة لا تتعلق بالأموال أو الشهرة، ولكنها تتعلق بالرضا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشهورين أصيبوا بالاكتئاب، رغم توفير لديهم كل نعم الحياة، ولم يستطيعوا العلاج منه.

وتابع "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف مدكور ببرنامج "كلام خفيف"، على إذاعة "نجوم إف إم"، مساء الخميس، أن الاكتئاب مرض مثله مثل أي مرض، وأغلب أسبابه خارج نطاق الشخص المصاب به، لافتَا إلى أن الشخص الساخط عن حياته أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ولفت إلى أن مريض الاكتئاب الشديد يرى الحياة عبارة عن سواد تام، وتراوده فكرة الانتحار باستمرار. 
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