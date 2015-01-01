بكري: هناك حملة شرسة يقودها الإخوان لتشويه ثورة 23 يوليو
الخميس 25/يوليه/2019 - 08:56 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن هناك حملة شرسة على ثورة 23 يوليو 1952 والزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأكد "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنها محاولة لتشويه كل إنجاز قام به الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأوضح أن الحملة شنت على أيدي الإخوان وتستهدف تشويه صورة الجيش أمام الأجيال القادمة، وتشويه صورة أي رئيس قادم من مؤسسة عسكرية، مؤكدًا أن هناك تشويه وتزييف وتزوير للتاريخ وإساءة لثورة يوليو.
وأكد "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنها محاولة لتشويه كل إنجاز قام به الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأوضح أن الحملة شنت على أيدي الإخوان وتستهدف تشويه صورة الجيش أمام الأجيال القادمة، وتشويه صورة أي رئيس قادم من مؤسسة عسكرية، مؤكدًا أن هناك تشويه وتزييف وتزوير للتاريخ وإساءة لثورة يوليو.
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