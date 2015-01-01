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ننشر التشكيل الجديد لمديرية أمن أسيوط

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:54 م
ننشر التشكيل الجديد لمديرية أمن أسيوط
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سحر فاروق الحمداني
 
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صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، على حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وجاءت في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019، تولي اللواء أسعد الذكير محمد حافظ، مديرًا لأمن أسيوط، خلفًا للواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط السابق، الذي وافته المنية في مايو الماضي اثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها خلال تفقده الأكمنة والخدمات الأمنية بمرافقة اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بدائرة مركز القوصية، وظلت المحافظة خالية من منصب مديرًا للأمن حتى اعلان الحركة اليوم.


فيما أبقى وزير الداخلية على اللواء الدكتور منتصر عويضة، مديرًا لإدارة البحث الجنائي، وتعيين اللواء عبد الباسط أحمد السمان، حكمدار أسيوط، خلفًا للواء زكريا صالح الذي تم نقله إلى مدير أمن بني سويف.


وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
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