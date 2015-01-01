خبير لوائج يفجر كبرى المفاجآت عن موقف كهربا القانوني

كشف محمد بيومي خبير اللوائح الموقف القانوني في قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد توقيعه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بشكل رسمي.

وقال بيومي في تصريحات خاصة "الاتحاد المصري لكرة القدم لن يرسل البطاقة الدولية للنادي البرتغالي وسيضطر كهربا للعب ببطاقة مؤقتة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيحصل عليها بعد 30 يومًا من طلبها".

وأضاف: "البطاقة الدولية تصبح دائمة بعد مرور شهر من الحصول عليها والنادي البرتغالي من حقه أن يبيع كهربا بعد الحصول على البطاقة مباشرة لأي نادي آخر".

وأكمل: "الزمالك سيتقدم بشكوى في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم وستسغرق ما يقرب من عام ونصف عام وبعدها سيصدر حكم بتغريم كهربا 3مليون جنيه فقط لان العقوبة المالية ستكون وفقًا للقيمة المالية في عقد اللاعب".

وأشار إلى أن كهربا سيتقدم بإستئناف بعدها في محكمة التحكيم الرياضي والقضية ستستغرق ما يقرب من سنة أخرى بما يعني أن الحكم النهائي لن يقول قبل 3 سنوات وطوال تلك الفترة سيكون من حق كهربا المشاركة بشكل طبيعي".