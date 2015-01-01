ولفرهامبتون يطلب التعاقد مع خضيرة

دخل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، في محادثات من أجل ضم الألماني سامي خضيرة، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، وفقًا لما أوضحته تقارير صحفية إيطالية.

وينتهي تعاقد خضيرة مع يوفنتوس في يونيو عام 2021، ولكنه ليس جزءًا من خطط ماوريسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري.

ووفقًا لشبكة سكاي إيطاليا، فإن فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، اجتمع مع ولفرهامبتون، خلال رحلته اليوم إلى إنجلترا.





وارتبط اللاعب صاحب الـ32 عامًا، بالانضمام إلى بشكتاش التركي في الصيف الجاري.





وانضم النجم الألماني إلى صفوف البيانكونيري في عام 2015، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.