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عاجل - الزمالك يعن عن صفقته الكبري خلال ساعات

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:50 م
عاجل - الزمالك يعن عن صفقته الكبري خلال ساعات
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هاني عصام
 
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اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة الغاني جون آنتوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة بعد قطع شوط كبير في المفاوضات.

وأقنع مسئولو الزمالك، إدارة المقاصة بالتنازل عن جزء من مطالبهم المالية بعدما اشترطوا الحصول على مليوني دولار وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة البيضاء، واتفق مسئولو الزمالك على دفع مبلغ مليون دولار بجانب انضمام أحد لاعبي الفريق الأبيض لصفوف المقاصة سواء شيكابالا أو كابونجو كاسونجو أو محمد إبراهيم.

وأبدى مسئولو المقاصة ترحيبهم ببيع جون آنتوي بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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