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رسميًا.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:53 م
رسميًا.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس
انتخابات
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هدى عبدالرازق
 
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أعلنت لجنة الانتخابات التونسية، إجراء الانتخاباب الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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