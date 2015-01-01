رسميًا.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس
الخميس 25/يوليه/2019 - 08:53 م
هدى عبدالرازق
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أعلنت لجنة الانتخابات التونسية، إجراء الانتخاباب الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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