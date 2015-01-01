في انتظار الحسم.. الأهلي يجهز مفاجأة من العيار الثقيل لجماهيره

عاد مسئولو نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتفاوض من جديد من أجل حسم التعاقد مع المدافع السابق للقلعة الحمراء، أحمد حجازي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق وأن حاول الأهلي ضم مدافع وست بروميتش ألبيون إلا أن اللاعب رفض العودة لمصر في الوقت الحالي، وتمسك بفرصة الاحتراف من أجل إثبات الذات.

وتحاول العديد من الأندية السعودية الظفر بخدمات مدافع المنتخب الوطني خاصة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، رغم توديع الفراعنة للمسابقة من دور الستة عشر.