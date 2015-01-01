عاجل.. كهربا يتخذ أولى خطوات انضمامه إلى الأهلي

أعلن نادي ديسيورتيفو أفيس البرتغالي تعاقده رسميا مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





ونشر نادي أفيس البرتغالي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع كهربا حتى صيف ٢٠٢١، وسيرتبط النادي البرتغالي بعد مع كهربا لمدة موسمين.





وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة هي البداية لانتقال كهربا إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.















