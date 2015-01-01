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الحكومة اليمنية تحذر من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ بسبب تعنت الحوثي

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:46 م
الحكومة اليمنية تحذر من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ بسبب تعنت الحوثي
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حذَّر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، من كارثة بيئية وشيكة جراء منع ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة «صافر» التي ترسو في البحر الأحمر.

‏وأكد الإرياني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها التي تقدر بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ كمخزون للتصدير.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم.

وأوضح الإرياني أن استمرار تعنت ‎الميليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى دول الجوار.
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