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عاجل.. وفاة الفنانة فوزية عبد الحليم

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:39 م
عاجل.. وفاة الفنانة فوزية عبد الحليم
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الفجر الفني
 
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نشرت صفحة "قناة القاهرة والناس" عبر موقع فيسبوك صورة للفنانة فوزية عبد الحليم ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات اللاتى جسدن دور الأم والجدة، على الشاشة بطابع كوميدى، معلنة عن وفاتها . 

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة فوزية عبد الحليم فيلم صاحب صاحبه والذى جسدت من خلاله شخصية والدة الفنان أشرف عبد الباقى . 

كما شاركت فوزية عبد الحليم باحد المشاهد الهامة فى فيلم جاءنا البيان التالي والذى قام ببطولته كل من حنان ترك ومحمد هنيدى . 

الفنانة فوزية عبد الحليم ذات أصول فلسطينية الا انها عاشت سنوات طويلة من عمرها فى مصر ، وتمكنت من دخول عالم الفن فى مرحلة عمرية متأخرة . 

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