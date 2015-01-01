عاجل.. وفاة الفنانة فوزية عبد الحليم

نشرت صفحة "قناة القاهرة والناس" عبر موقع فيسبوك صورة للفنانة فوزية عبد الحليم ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات اللاتى جسدن دور الأم والجدة، على الشاشة بطابع كوميدى، معلنة عن وفاتها .





يذكر أن أبرز أعمال الفنانة فوزية عبد الحليم فيلم صاحب صاحبه والذى جسدت من خلاله شخصية والدة الفنان أشرف عبد الباقى .





كما شاركت فوزية عبد الحليم باحد المشاهد الهامة فى فيلم جاءنا البيان التالي والذى قام ببطولته كل من حنان ترك ومحمد هنيدى .





الفنانة فوزية عبد الحليم ذات أصول فلسطينية الا انها عاشت سنوات طويلة من عمرها فى مصر ، وتمكنت من دخول عالم الفن فى مرحلة عمرية متأخرة .



