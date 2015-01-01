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النائب العام يطلق شخصية "مطور" لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحريات

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:45 م
النائب العام يطلق شخصية مطور لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحريات
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دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، إطلاق شخصية «مطور» كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية «مطور» على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية المملكة 2030 تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في جميع الاتجاهات الفنية والمهنية؛ لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.
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