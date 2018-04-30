"عمليات إرهابية في الصومال".. هاشتاج التسجيلات يفضح قطر

تصدر ، منذ قليل، هاشتاج التسجيلات تفضح إرهاب قطر، موقع التغريدات المصغرة توتير، بعدد 2763 تغريدة بعد فضيحة تورط قطر في عمليات إرهابية في الصومال .

قال عمرو الزيد احد النشطاء علي توتير، "لان قطر دولة صغيرة وفلوسها كثيرة ومساحتها وتأثيرها جدا بسيط، صارت تحسد غيرها ، وما وجدت طريقة لتقول "نحن هنا" الا بتمويل الإرهابيين والأفكار المتطرفة.

أضاف الزيد عبر حسابه علي التوتير، أن كل يوم اقتنع إن قرار المقاطعة، وفضح هذه الدويلة قرار صحيح ومهم، وأخيرا اسمعوا تخطيطهم وإجرامهم: (تسجيلات تفضح إرهاب قطر).

اوضح عبد العزيز،أن تسريبات النيويورك تايمز التي طلعت كشفت عن تورط قطر في التفجيرات الوي صارت في مقديشو، وهذا التسجيل ياكد تورطها في هذه العملية الارهابية وغيرها من العمليات التي صارت في مختلف دول العالم (التسجيلات تفضح إرهاب قطر).

تقرير التايمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الإثنين، مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي المقرب من أمير قطر.

خلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في مايو الماضي ويقول له بالحرف: "إن أصدقاء قطر نفذوا الهجوم، والذي حدث في مدينة بوصاصو في مايو الماضي "لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها".

وتقول الصحيفة: "إنه يبدو واضحا من سياق المكالمة أن الهجوم كان يستهدف "تعزيز مصالح قطر" في الصومال، كما تحاول الدوحة تقويض الدعم الذي تقدمه دول خليجية لمساعدة الصومال على استعادة عافيته".

مكتب الاتصال القطري

ذكرت نيويورك تايمز الأمريكية أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري أصدر بيانا للرد على الفضيحة التي كشفتها نيويورك تايمز تضمن معالجة سطحية لاتهامات خطيرة، فالبيان يحمل استخفافا واضحا بعقول الرأي العام العربي والدولي والأفريقي.

فقد اختزلت قطر قضيتها في محاولة التبرؤ من رجل الأعمال خليفة كايد المهندي، متجاهلة تماما الحديث عن تورط سفيرها في المؤامرة، الأمر الذي يؤكد تورطها في دعم الإرهاب والإرهابيين في الصومال بل تنفيذ مؤامرات وتفجيرات إرهابية لتعزيز مصالحها.

وقال مكتب الاتصال الحكومي: "إن المدعو خليفة المهندي ليس مستشارا من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشارا أبدا وهو لا يمثل دولة قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".

كايد المهندي

يعتبر رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي المقرب من أمير قطر، ووفقاً لتقارير إخبارية ورسائل نصية قدمتها وكالة استخبارات كثيرا ما يسافر المهندي مع الأمير، وهو ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.

وكان تقرير أوردته صحيفة "تونيزي تيليجراف" التونسية عام 2017 تحدث عن المهندي باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقا من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن وظيفة المهندي هي تمويل الإرهابيين في ليبيا، وذلك من تحويله أموالا من حساب له في بنك بتونس، نحو بنك آخر بولاية تطاوين، ومن ثم تصل هذه الأموال إلى ليبيا.

عملاء قطر

وتخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم "القاعدة" وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

وفي أغسطس الماضي عيّن الرئيس محمد عبدالله فرماجو عميل قطر فهد الياسين مديرا للقصر الرئاسي ونائبا لرئيس جهاز المخابرات، والذي يشغل أعلى المناصب في الصومال، وقد بدأ الياسين حياته عضوا نشطا في جماعة "الاعتصام" السلفية الجهادية ثم التحق بتنظيم الإخوان الإرهابي.

كما أقام علاقات قوية مع مفتي الإرهاب الهارب بقطر يوسف القرضاوي؛ ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال قبل أن يصبح رئيسا لديوان الرئاسة في مقديشو مايو 2017.

وفي 2013 أصبح رئيسا لمكتب مركز "الجزيرة" للدراسات في شرق أفريقيا إلى جانب إدارته القصر الرئاسي؛ ما جعل المراقبين يصفونه بأنه الشخص الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية الصومالية في الوقت الحالي، ومنفذ سياسات نظام الدوحة بالبلاد.