رائد زراعة الكبد: "أنا مش بتاع إجازات"

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قال الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورائد زراعة الكبد في مصر، إنه لم يحصل على إجازة عمل لمدة 40 عامًا إلا لو سافر للخارج لحضور مؤتمرات بالخارج، مضيفًا: "أنا مش من نوع بتاع إجازات العيد والاعتيادي".



وأشار "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن عرض عليه للسفر إلى الخارج بمبالغ مغرية، ولكنه رفض لحبه للبلد، ولرفضه أن يعمل بمبدأ المادة، معتبرًا أن وجوده في مصر هو حق البلد عليه، وحصوله على التعليم بها مجانًا.



وأوضح أنه قضى حياته كلها في المنصورة، ومنزله على بعد 200 متر من المركز، مضيفًا أنه نتائج نجاح العمليات بمركز زراعة الكبد تخطت 90%.

