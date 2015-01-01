محافظ أسوان يتابع إزالة 26 حالة تعدي على أراضي الدولة

ضمن حملات الموجة الثالثة عشر التى تنفذها محافظة أسوان لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعمال الحملة المكبرة التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لإزالة 26 حالة تعدى على أراضى لدولة بنطاق حى جنوب وحى شرق بمساحة إجمالية 11 ألف و770 م2 عبارة أسوار ومبانى بالطوب الأبيض.









صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد بأن الحملة تضمنت إزالة 15 حالة تعدى بالمنطقة خلف تقسيم التجاريين بمساحة 6 آلاف و230 م2، بجانب إزالة 10 حالات تعدى بالمنطقة خلف مدرسة السلام أكاديمى بمساحة 5 آلاف و40 م2، علاوة على حالة تعدى واحدة عبارة عن كافتيريا عشوائية على بداية الطريق الصحراوى الغربى بجوار كمين أبوسمبل السياحى الشرطى بمساحة 500 م2.







