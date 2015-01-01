خبر سار لطلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بكليات الطب والعلاج الطبيعي
الخميس 25/يوليه/2019 - 07:36 م
رضا سلامة
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وافق المجلس الأعلى للجامعات، على زيادة أعداد الطلاب في كليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات.
جاء ذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي والدولي، على أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية، لتحديد أعداد الطلاب المقبولين في كل جامعة طبقا لإمكانياتها.
كما أحيط المجلس علما بالقرار الجمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة هليوبوليس، كما أحيط المجلس علما بالقرار الوزاري ببدء الدراسة بكليتي العلاج الطبيعي والزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس اعتبارا من العام الجامعي 2018\2019.
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