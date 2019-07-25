الشوط الأول.. النرويج تتقدم على مصر 14 - 12 | تابع معنا البث المباشر

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر KORA LIVE لمباراة مصر ضد النرويج في كأس العالم للشباب لكرة اليد ( EGYPT HANDBALL)، حيث يصطدم المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره منتخب النرويج اليوم الخميس 25-7-2019، في لقاء الدور ربع النهائي لمونديال الشباب لكرة اليد المقامة حاليًا في اسبانيا.





بث مباشر YOUTUBE بدون تقطيع للمواجهة الحاسمة بين منتخب مصر ونظيره منتخب النرويج في ربع نهائي (IHF Men's Junior World Championship 2019)، حيث تأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعد الفوز على صربيا في دور الـ 16 بنتيجة 30-29، بينما تأهل منتخب النرويج على حساب البرازيل، شاهد بث مباشر لمباريات مونديال اليد على YALLA SHOOT.





كورة ستار – مباراة مصر والنرويج في بطولة كأس العالم لكرة اليد ONLINE، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المصري والنرويجي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءًا اليوم الخميس 25 يوليو الجاري، في اسبانيا، وسيكون البث المباشر للمباراة بين ( EGYPT VS NORWAY) متاح عبر قناة الاتحاد الدولي على موقع يوتيوب – YOUTUBE، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر على موقعنا.



