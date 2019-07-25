الشوط الأول.. النرويج تتقدم على مصر 14 - 12 | تابع معنا البث المباشر
الخميس 25/يوليه/2019 - 07:28 م
Advertisements
Advertisements
انتهي الشوط الأول من مباراة مصر والنرويج في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد والمقام حاليًا في إسبانيا، بتقدم منتخب النرويج على الفراعة بنتيجة 14 - 12 في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا.
بدأ الشوط الأول بتفوق من قبل المنتخب النرويجي الذي سيطر على المجريات منذ البداية، وتفوق بفارق هدفين، قبل أن يستفيق المنتخب المصري ويتعادل ويتقدم بفارق هدفين، لكن الفراعنة لم يحافظوا على التقدم طويلًا ليتعادل النرويج ويتقدم مجددًا بفارق هدفين لينتهي الشوط الأول بنتيجة 14 - 12.
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر KORA LIVE لمباراة مصر ضد النرويج في كأس العالم للشباب لكرة اليد ( EGYPT HANDBALL)، حيث يصطدم المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره منتخب النرويج اليوم الخميس 25-7-2019، في لقاء الدور ربع النهائي لمونديال الشباب لكرة اليد المقامة حاليًا في اسبانيا.
بث مباشر YOUTUBE بدون تقطيع للمواجهة الحاسمة بين منتخب مصر ونظيره منتخب النرويج في ربع نهائي (IHF Men's Junior World Championship 2019)، حيث تأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعد الفوز على صربيا في دور الـ 16 بنتيجة 30-29، بينما تأهل منتخب النرويج على حساب البرازيل، شاهد بث مباشر لمباريات مونديال اليد على YALLA SHOOT.
كورة ستار – مباراة مصر والنرويج في بطولة كأس العالم لكرة اليد ONLINE، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المصري والنرويجي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءًا اليوم الخميس 25 يوليو الجاري، في اسبانيا، وسيكون البث المباشر للمباراة بين ( EGYPT VS NORWAY) متاح عبر قناة الاتحاد الدولي على موقع يوتيوب – YOUTUBE، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر على موقعنا.
Advertisements
- مصر تسقط أمام الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد
- مصر تصطدم بإسبانيا في لقاء تحديد المركز السابع بمونديال اليد
- تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والنرويج في ربع نهائي مونديال شباب كرة اليد.. مشاهدة ماتش مصر الآن LIVE
- كورة لايف Egypt Handball مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر رابط YOUTUBE شاهد الآن مباراة مصر YALLA PLUS
- كورة ستار quarter finals مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر Egypt vs Norway يلا شوت رابط ماتش مصر يوتيوب مباشر
- تابع لايف ON LINE مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر رابط YALLA SHOOT رابط ماتش مصر لكرة اليد beIN SPORTS المفتوحة
- رابط beIN SPORTS المفتوحة: مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر KORA LIVE يوتيوب متعدد الجودات ماتش مصر أونلاين
- یلا شوت الجديد Norway vs Egypt .. مشاھدة مباراة مصر والنرویج بث مباشر كرة الید الیوم رابط جودة متعدد
- بث مباشر.. مشاهدة مصر والنرويج ربع نهائي مونديال اليد للشباب.. شاهد مباراة مصر الآن لحظة بلحظة
- أونلاين NOW مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع EGYPT TV