ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشوط الأول.. النرويج تتقدم على مصر 14 - 12 | تابع معنا البث المباشر

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:28 م
الشوط الأول.. النرويج تتقدم على مصر 14 - 12 | تابع معنا البث المباشر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
انتهي الشوط الأول من مباراة مصر والنرويج في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد والمقام حاليًا في إسبانيا، بتقدم منتخب النرويج على الفراعة بنتيجة 14 - 12 في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا.

بدأ الشوط الأول بتفوق من قبل المنتخب النرويجي الذي سيطر على المجريات منذ البداية، وتفوق بفارق هدفين، قبل أن يستفيق المنتخب المصري ويتعادل ويتقدم بفارق هدفين، لكن الفراعنة لم يحافظوا على التقدم طويلًا ليتعادل النرويج ويتقدم مجددًا بفارق هدفين لينتهي الشوط الأول بنتيجة 14 - 12.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر KORA LIVE لمباراة مصر ضد النرويج في كأس العالم للشباب لكرة اليد ( EGYPT HANDBALL)، حيث يصطدم المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره منتخب النرويج اليوم الخميس 25-7-2019، في لقاء الدور ربع النهائي لمونديال الشباب لكرة اليد المقامة حاليًا في اسبانيا.

بث مباشر YOUTUBE بدون تقطيع للمواجهة الحاسمة بين منتخب مصر ونظيره منتخب النرويج في ربع نهائي (IHF Men's Junior World Championship 2019)، حيث تأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعد الفوز على صربيا في دور الـ 16 بنتيجة 30-29، بينما تأهل منتخب النرويج على حساب البرازيل، شاهد بث مباشر لمباريات مونديال اليد على YALLA SHOOT.

كورة ستار – مباراة مصر والنرويج في بطولة كأس العالم لكرة اليد ONLINE، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المصري والنرويجي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءًا اليوم الخميس 25 يوليو الجاري، في اسبانيا، وسيكون البث المباشر للمباراة بين ( EGYPT VS NORWAY) متاح عبر قناة الاتحاد الدولي على موقع يوتيوب – YOUTUBE، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر على موقعنا.



Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا