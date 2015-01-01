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سامح الصريطي يتحدث عن ذكرياته في الجامعة مع فاروق الفيشاوي

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:31 م
سامح الصريطي يتحدث عن ذكرياته في الجامعة مع فاروق الفيشاوي
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الفجر الفني
 
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نعى الفنان سامح الصريطي، الفنان فاروق الفيشاوي الذي توفي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتحدث قائلا: "فاروق الفيشاوي صديق العمر من أيام الجامعة وتجمعني به ذكريات كثيرة داخل مصر وخارجها". 

وتابع: "هو فنان صديق وصاحب صاحبه".

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر يناهز  ٦٧ عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركا لنا مسيرة فنية حافلة بالإنجازات.


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