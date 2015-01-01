سامح الصريطي يتحدث عن ذكرياته في الجامعة مع فاروق الفيشاوي

نعى الفنان سامح الصريطي، الفنان فاروق الفيشاوي الذي توفي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض.





وتحدث قائلا: "فاروق الفيشاوي صديق العمر من أيام الجامعة وتجمعني به ذكريات كثيرة داخل مصر وخارجها".





وتابع: "هو فنان صديق وصاحب صاحبه".





ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر يناهز ٦٧ عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركا لنا مسيرة فنية حافلة بالإنجازات.







