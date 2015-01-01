سامح الصريطي يتحدث عن ذكرياته في الجامعة مع فاروق الفيشاوي
الخميس 25/يوليه/2019 - 07:31 م
الفجر الفني
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نعى الفنان سامح الصريطي، الفنان فاروق الفيشاوي الذي توفي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وتحدث قائلا: "فاروق الفيشاوي صديق العمر من أيام الجامعة وتجمعني به ذكريات كثيرة داخل مصر وخارجها".
وتابع: "هو فنان صديق وصاحب صاحبه".
ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر يناهز ٦٧ عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركا لنا مسيرة فنية حافلة بالإنجازات.
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