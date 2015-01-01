"سلطان" مديرا للبحث الجنائى فى الدقهلية

اشتملت حركة وزارة الداخلية على نقل اللواء السيد سلطان مديرا للبحث الجنائي بمحافظة الدقهلية خلفا للواء محمد شرباش بعد نقله للعمل بمحافظة البحيرة.





وكان سلطان عمل رئيسا لوحدة البحث الجنائى بميت غمر فى عام 2016.





وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أصدر حركة الداخلية والتى شملت اللواء محمد سالم عبدالوهاب جمعة - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عماد صيام مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة مساعد الوزير للشئون القانونية،





كما عين اللواء علاء الأحمدي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات،، اللواء خالد فوزي مساعد الوزير للأمانة العامة.، اللواء عادل جعفر الأمن الوطني، واللواء محمد زمزم الكهرباء، اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،، اللواء محمد الألفي مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.، واللواء رضا العمده مدير أمن مطروح









كما تم تعين اللواء مجدي المصري الاتصالات، اللواء حمزه عباس تصاريح العمل، واللواء ناصر محي الإعلام والعلاقات، اللواء اشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء، اللواء رضا سويلم مساعد منطقة سيناء، اللواء عادل جعفر مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني،، واللواء أشرف الجندي مديرا لأمن الإسكندرية.





واللواء نبيل سليم مديرا لـ مباحث القاهرة، واللواء جمال عبد البارى المنافذ، واللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، واللواء خالد عبد السلام مدير أمن الفيوم، والأمن المركزى اللواء طارق الفقى، واللواء هشام يحيي حقوق الإنسان، واللواء أسعد زكير مدير امن أسيوط، واللواء محمود خليل مدير امن المنيا، واللواء اشرف عز العرب السجون، واللواء هشام نصر مساعد الوزير لشمال الصعيد.



