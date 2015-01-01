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جفف منابع الهيروين بالشرقية.. من هو اللواء محمد والي مسؤول الأمن العام الجديد؟

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:30 م
جفف منابع الهيروين بالشرقية.. من هو اللواء محمد والي مسؤول الأمن العام الجديد؟
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إسلام علي
 
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات الجديدة، والتي شهدت تصعيد اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، لقطاع الأمن العام.

وشغل "والي" منصب مدير للمباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بنقله مديرا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017.


وتمكن "والى" خلال فترة عمله بمديرية أمن الشرقية، من القبض على العديد من العناصر الإجرامية، كما يحسب له الحملات الأمنية التي شنها لتطهير منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان وضبط العديد من العناصر الإجرامية وتجفيف منابع ترويج الهيروين.
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