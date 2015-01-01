جفف منابع الهيروين بالشرقية.. من هو اللواء محمد والي مسؤول الأمن العام الجديد؟

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات الجديدة، والتي شهدت تصعيد اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، لقطاع الأمن العام.





وشغل "والي" منصب مدير للمباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بنقله مديرا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017.







