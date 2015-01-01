محمد عبدالوهاب: جراحات زراعة الكبد بمصر الأقل تكلفة والأكثر دقة

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قال الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورائد زراعة الكبد في مصر، إن جراحات زراعة الكبد بجامعة المنصورة الأقل تكلفة على مستوى العالم، والأكثر دقة وإيجابية.



وأشار "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن زراعة الكبد عالم من الإنسانية،، كاشفا أنه كان هناك حالة لسيدة تبلغ تكلفة عملية زراعة الكبد لها 250 ألف جنيه.



وأضاف أن زوج المريضة طلب منه تأجيل العملية لمدة أسبوعين حتى يبيع منزله، معقبًا: "عيني امتلئت بالدموع، وطلبت منه أن يحضر زوجته لإجراء العملية دون أن يبيع منزله"، منوها بأن فاعلي الخير تبرعوا بالمبلغ.

