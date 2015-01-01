غدا.. وزير الشباب والرياضة يشارك في مارثون للجري ببنها

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة في مارثون للجري التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان،والذي ينطلق من استاد بنها والدوران في اتجاه الاهرام مرورا بشارع مستشفى بنها العام والعودة الى استاد بنها مرورا بكلية العلوم.









ويأتي الماراثون في سياق " اليوم العالمي للسكان " الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية،وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية.









ومن المقر أن ينطلق الماراثون بمشاركة 2000 شاب وفتاه، على أن يبدأ الماراثون وينتهى من استاد بنها الرياضي، وتشمل فعليات اليوم الثالث والأخير جولة سياحية بالمحافظة، ثم مجموعة من اللقاءات الحوارية، والعروض المسرحية، وحفل غنائي، وموسيقي.









يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم مبادرة " وجهة مصر 2030" والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية .







