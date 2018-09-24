الرئيس التونسي المؤقت يؤدي اليمين الدستورية

أدى، مساء اليوم الخميس، رئيس البرلمان التونسي ورئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، اليمين الدستورية أمام مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وقام الناصر بتأدية اليمين متأثرا حد البكاء، بعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الشغور النهائي في منصب رئاسة الجمهورية.

وكانت رئاسة الجمهورية في تونس قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، في بيان لها وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 93 عاما، حيث توفي بالمستشفى العسكري بتونس.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع "فيسبوك" خبر وفاة السبسي، وجاء فيه: "وافت المنية صباح اليوم الخميس... على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله، رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، بالمستشفى العسكري بتونس".



