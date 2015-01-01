نقل مدير مباحث الدقهلية للبحيرة

اشتملت حركة وزارة الداخلية التى أصدرها اللواء محمود توفيق، نقل اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائى بالدقهلية للعمل مديرا للبحث الجنائى بالبحيرة.





أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية اللواء محمد سالم عبدالوهاب جمعة - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عماد صيام مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة مساعد الوزير للشئون القانونية،





كما عين اللواء علاء الأحمدي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات،، اللواء خالد فوزي مساعد الوزير للأمانة العامة.، اللواء عادل جعفر الأمن الوطني، واللواء محمد زمزم الكهرباء، اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،، اللواء محمد الألفي مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.، واللواء رضا العمده مدير أمن مطروح









كما تم تعين اللواء مجدي المصري الاتصالات، اللواء حمزه عباس تصاريح العمل، واللواء ناصر محي الإعلام والعلاقات، اللواء اشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء، اللواء رضا سويلم مساعد منطقة سيناء، اللواء عادل جعفر مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء أشرف الجندي مديرا لأمن الإسكندرية.







