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رسميا.. أستون فيلا يضم الصفقة العاشرة

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:27 م
رسميا.. أستون فيلا يضم الصفقة العاشرة
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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع البرازيلي دوجلاس لويز لاعب مانشستر سيتي، مقابل مبلغ مالي، لم يتم كشف النقاب عنه.

ولم يكشف أستون فيلا، الذي عاد للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عن مدة التعاقد مع لويز، الذي انضم للسيتي قادما من فاسكو دا جاما البرازيلي عام 2017، لكنه لم يشارك مطلقا مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقضى لويز الموسمين الماضيين معارا لفريق جيرونا الإسباني، حيث يعد اللاعب العاشر الذي ينضم لأستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي أنفق خلالها ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.
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