عقيلة صالح يقدم التعازي لرئيس مجلس النواب التونسي
الخميس 25/يوليه/2019 - 06:24 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأكد صالح في تعزيته الموجهة لرئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أنه تلقى ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة السبسي معربا عن تعازي الشعب الليبي للشعب التونسي في هذا المصاب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم, وفاة الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية تم نقله بموجبها ليلة أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.
Advertisements