راموس يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك

اقترب الحكم الدولي المكسيكي سيزار راموس، من إدارة مباراة الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري العام.









ويأتي ذلك بعد أن تلقى مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد المصري، موافقة من الاتحاد الميكسيكي يفيد بإسناد المهمة للحكم الذي شارك في كأس العالم الأخيرة.









ويعتبر راموس، واحد من أفضل الحكام بقارة أمريكا، وحصل على الشارة الدولية وشارك كونه الحكم المكسيكي الوحيد في مونديال روسيا الأخير، بالإضافة إلى قيادته نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد الإسباني وجريميو البرازيلي، والتي توج بها الفريق الإسباني.









ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



