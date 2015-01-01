الامين العام لجامعة الدولة العربية يتوجه بالتعازي للشعب والحكومة التونسية

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخالص التعازي للشعب والحكومة التونسية إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وعبر أبو الغيط في بيان لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، عن عظيم أمله في أن تتجاوز تونس حزنها على رحيل الفقيد الكبير لتتمكن من الاستمرار في بناء ديمقراطيتها وصناعة تنميتها بسواعد أبنائها المخلصين وبمعاونة شقيقاتها من الدول العربية.

وجاء في البيان "كان الفقيد الكبير رجل مباديء ومواقف، وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية. كما لعب الرئيس الراحل دوراً وطنياً محورياً سيذكره له التاريخ التونسي فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق وضرب بالتزامه الوطني وإخلاصه لبلده حتي آخر أيام عمره نموذجاً يحتذى فى القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع وجمع كلمته في مواجهة رياح الفتنة".

وكان الفقيد الباجي قايد السبسي قد تراس أشغال الدورة 30 للقمة العربية التي احتضنتها تونس في نهاية مارس الماضي.