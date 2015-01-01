دي يونج يشعل غضب نجم برشلونة
الخميس 25/يوليه/2019 - 06:13 م
عمر عبدالعزيز
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أعرب كارليس ألينيا، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني الشاب، عن استيائه الشديد، بسبب تغيير رقمه مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر ان ألينيا يحمل الرقم "21" وقام النادي الكتالوني بسحب هذا الرقم وإعطائه للنجم الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب الوسط الجديد.
وقال ألينيا في تصريحات صحفية: "مجلس إدارة البارسا وعد دي يونج بالرقم 21، وأنا أرتديه، كان ذلك طعمه سيئا بالنسبة لي".
وأختتم قائلاً: "شعرت بسوء شديد لأن المجلس الاداري وعد دي يونغ بالرقم 21، دون ان يقولوا لي ذلك، هناك اشياء تحدث لا افهمها".
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