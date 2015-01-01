الاتحاد الوطني للمراة التونسية ينعى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي

نعى الاتحاد الوطني للمراة التونسية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بالعاصمة، متقدما بأحر التعازي إلى الشعب التونسي والى عائلة الرئيس.

وقالت رابطة الإطارات النسائية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية، ان وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي خسارة كبرى لتونس وللتونسيين جميعا، مؤكدة أن الوفاء لمبادئ الرئيس وتكريم روحه تفرض على التونسيين التوحد في هذا الظرف الأليم والذود عن أمن تونس واستقرارها وإنجاح تجربتها الديمقراطية الناشئة والوصول بها إلى بر الأمان.

واعتبرت أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في ذكرى الجمهورية، هي بمثابة "تكريم لروح واحد من كبار رجالات الجمهورية حامي الدستور والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي المناضل الفذ الذي خدم تونس من مواقع مختلفة بكل صدق ومسؤولية وروح وطنية"، مستعرضة أبرز محطات مسيرته السياسية التي انطلقت بالكفاح ضد الاستعمار وتواصلت مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

كما أشادت بدور الفقيد الباجي قايد السبسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تلك الفترة الحساسة من تاريخ تونس وتنظيم انتخابات نزيهة للمجلس الوطني التأسيسي أفضت بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في أكتوبر 2011

وثمنت الرابطة النسائية ما تحلى به الفقيد من روح مسؤولية ورصانة وحكمة وتغليبه دوما للمصلحة العليا للبلاد في الفترة الصعبة قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في نوفمبر 2014 في أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وحرصه أثناء توليه رئاسة البلاد في السنوات الأخيرة على الإعلاء من شأن تونس والتمسك بأمنها واستقرارها واحترام علوية الدستور.