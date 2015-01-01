محمد الناصر يؤدى اليمين الدستورية، ويتولى منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية

أدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليمين الدستورية ليتولى رسميا منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه الدستور الذى ينص على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

وأدى الناصر اليمين خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس بمقر البرلمان بباردو، على إثر تلقى البرلمان شهادة وفاة المرحوم الباجى قايد السبسي، واعلاما من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

وقد أدى أعضاء مكتب المجلس الفاتحة ترحما على روح الراحل الباجى قايد السبسي.