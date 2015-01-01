السيرة الذاتية لرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر

ولد رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، الذي أدى عشية اليوم الخميس اليمين الدستورية، خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بمقر البرلمان بباردو، بمدينة الجم من ولاية المهدية في 21 مارس 1934.

وقد انتخب محمّد الناصر رئيسا لمجلس نواب الشعب في 4 ديسمبر 2014 ، بعد انتخابه في الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 عضوا على رأس قائمة حركة نداء تونس بالمهدية للمدة النيابية 2014-2019

وتحمّل الناصر عدة مسؤوليات في الدولة، حيث شغل قبل انتخابه لعضوية البرلمان خطة وزير للشؤون الاجتماعية بعد الثورة في جانفي 2011 في حكومة محمد الغنوشي، ثم في نفس الخطة في حكومة الباجي قايد السبسي إلى غاية ديسمبر 2011.

وكان تولى سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الهادي نويرة للفترة 1974-1977 ثم استقال منها في ديسمبر 1977 مع مجموعة من الوزراء، إثر توقف الحوار الاجتماعي وتأزّم العلاقات بين الحكومة والحزب من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى.

وفي نوفمبر 1979، استجاب الناصر لدعوة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة للعودة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ليواصل مسؤولياته على رأس هذه الوزارة منذ ذلك التاريخ وإلى غاية نوفمبر 1985 .

وعيّن إثر ذلك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من ديسمبر 1985 إلى غاية جوان 1991، حيث سمّي سفيرا ممثلا لتونس لدى المنظمات الدولية بجنيف إلى أوت 1996.

كما تدرج في المسؤوليات صلب الدولة، حيث عمل رئيسا لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية 1961-1964 ، ثم مديرا للشغل 1965-1967 ، ثم رئيسا مديرا عاما للدّيوان الوطني للتكوين المهني والتشغيل والهجرة 1967-1972 ، ثم واليا بسوسة 1972-1973.

وانتخب عضوا بمجلس الأمة في مدتيّن نيابيتين 1974-1979 و1981-1986 .

ومحمد الناصر متزوج وأب لأربعة أبناء.