داني ألفيس يعرض خدماته على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن رغبة النجم البرازيلي داني ألفيس، الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخرًا، تتمثل في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن داني ألفيس قد قد تواصل مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، من أجل عرض خدماته على النادي الكتالوني والاستفسار عن إمكانية عودته.



