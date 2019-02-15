داني ألفيس يعرض خدماته على برشلونة
الخميس 25/يوليه/2019 - 06:03 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن رغبة النجم البرازيلي داني ألفيس، الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخرًا، تتمثل في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن داني ألفيس قد قد تواصل مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، من أجل عرض خدماته على النادي الكتالوني والاستفسار عن إمكانية عودته.
وتشاور بارتوميو مع إدارة البلوجرانا حول عودة ألفيس، ولكن جاء الرد سلبيًا بسبب تقدم النجم البرازيلي في العمر، وهو ما يتعارض مع مخططات برشلونة المستقبلية.
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