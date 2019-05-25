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إطلاق سراح طاقم الناقلة الروسية المحتجزة لدى الأمن الأوكراني

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:09 م
إطلاق سراح طاقم الناقلة الروسية المحتجزة لدى الأمن الأوكراني
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وكالات
 
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أكدت السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف، أنه تم إطلاق أفراد طاقم الناقلة الروسية المحتجزة لدى الأمن الأوكراني، وهم في طريقهم إلى الوطن.

قال الملحق الصحفي في السفارة: "ستبقى الناقلة الروسية في مدينة إزمايل (مدينة في منطقة أوديسا في أوكرانيا).

وأضاف أنه كان على متن السفينة 10 من أفراد الطاقم وجميعهم مواطنين روس".

هذا واحتجز جهاز الأمن الأوكراني في ميناء "إيزمايل" في مقاطعة أوديسا ناقلة "نيما" الروسية، التي حسب كييف، شاركت بمنع مرور السفن الحربية الأوكرانية في مضيق كيرتش في  نوفمبر عام 2018.

يذكر أنه في صباح يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، انتهك زورقان مدفعيان صغيران تابعان للبحرية الأوكرانية، بيرديانسك ونيكوبول، فضلاً عن قارب دورية ياني كابو، الحدود الروسية في البحر الأسود، وقامت هذه الزوارق بمناورة خطيرة لعدة ساعات دون الاستجابة للمطالب القانونية للسلطات الروسية.


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