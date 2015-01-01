كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد يريدون بيع خاميس ونحن نريد التعاقد معه

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي على آخر مستجدات المفاوضات مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "خاميس؟ ريال مدريد يريدوا بيعه و نحن نريد التعاقد معه".

وأضاف: "لا يوجد تفاؤل او تشاؤم، لنرى ما سَيَحدُث. خاميس هو لاعب نريده. ريال مدريد يريدوا بيعه و نحن نريد التعاقد معه. كل شيء مفتوح".

وتابع: "وكيل أعمال خاميس، خورخي مينديز، متواجد هُنَا في مدينة ديمارو. هو لاعب نريده، لكن أيضاً وكلاء أعمال عدّة لاعبين آخرين جاءوا هنا منذ الأسبوع الماضي، وكيل أعمال خاميس واحد منهم".