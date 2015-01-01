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كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد يريدون بيع خاميس ونحن نريد التعاقد معه

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:09 م
كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد يريدون بيع خاميس ونحن نريد التعاقد معه
رودريجيز
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الفجر الرياضي
 
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علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي على آخر مستجدات المفاوضات مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز.

 

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "خاميس؟ ريال مدريد يريدوا بيعه و نحن نريد التعاقد معه".

 

وأضاف: "لا يوجد تفاؤل او تشاؤم، لنرى ما سَيَحدُث. خاميس هو لاعب نريده. ريال مدريد يريدوا بيعه و نحن نريد التعاقد معه. كل شيء مفتوح".

 

وتابع: "وكيل أعمال خاميس، خورخي مينديز، متواجد هُنَا في مدينة ديمارو. هو لاعب نريده، لكن أيضاً وكلاء أعمال عدّة لاعبين آخرين جاءوا هنا منذ الأسبوع الماضي، وكيل أعمال خاميس واحد منهم".

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