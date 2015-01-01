وفاة رئيس الجمهورية: الجهيناوي يتلقى مكالمات هاتفية من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة

تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس، مكالمات هاتفية من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة ومن رؤساء وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس عبروا فيها عن خالص عبارات التعازي والمواساة لتونس حكومة وشعبا في وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي.

وعبر الدبلوماسيون في اتصالاتهم وفق بلاغ لوزارة الخارجية، عن عميق أسفهم لوفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، منوهين بتوفقه في قيادة البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها وحفاظه على قيم الجمهورية وبنهجه الوفاقي الذي جلب لتونس تقدير العالم واحترامه. كما أثنى المتصلون على صلابة البناء الديمقراطي في تونس وعلى مؤسساته الدستورية، معبرين عن ثقتهم في قدرة تونس على إدارة المرحلة القادمة بكل ثقة ومسؤولية.

وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت صباح اليوم عن وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة .