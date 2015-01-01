ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الحرس الثوري": سحبنا الناقلة البريطانية من بين 5 بوارج حربية

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:04 م
الحرس الثوري: سحبنا الناقلة البريطانية من بين 5 بوارج حربية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن القوة البحرية الإيرانية سحبت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" باتجاه سواحل إيران من بين 5 بوارج حربية.

وقال سلامي اليوم الخميس، إن قوات الحرس الثوري البحرية سحبت الناقلة من بين 4 بوارج أمريكية ومدمرة بريطانية، من دون الاكتراث بكل النداءات عبر أجهزة اللاسلكي، معتبرا أن ذلك دفع بهيبة وهيمنة الاستعمار الذي نهب ثروات شعوب المنطقة على مدى مئة عام إلى الحضيض.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، اليوم الخميس، أن السفن البحرية التابعة للملكية البريطانية سترافق السفن والناقلات التي تحمل العلم البريطاني أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة أن "البحرية البريطانية سترافق السفن للدفاع عن حرية الملاحة بعدما استولت إيران على ناقلة نفط بريطانية".

Advertisements
المزيد عن: بحرية الناقلة البريطانية الحرس الثوري 5 بوارج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا