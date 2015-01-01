يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة Men’s Junior World Championship

تلتقون مساء اليوم مع منتخبنا الوطني لكرة اليد تحت 21 عاما والذي حمل آمال الملايين من المصريين لتجاوز النرويج في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للشباب تحت 21 عاما والمقامة على الأراضي الإسبانية والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر والنرويج مساء اليوم في تمام الساعة 19:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة 19:45 مساء بتوقيت البحرين الساعة 19:45 مساء بتوقيت جزر القمر الساعة 18:45 مساء بتوقيت مصر الساعة 18:45 مساء بتوقيت فلسطين يلا شوت مباشر مباراة مصر ضد النرويج .





قائمة منتخب مصر تحت 21 عاما:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضي وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهر وعمر خالد وعمر سامي وخالد وليد وياسر محمد.





واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على أستراليا ثم نيجيريا وفي الجولة الثالثة كان الموعد مع السويد ونجح الفراعنة في تحقيق الانتصار قبل أن تكون الضحية الرابعة منتخب كوريا الجنوبية وفي الجولة الخامسة حقق الفراعنة فوزا مثيرا على منتخب فرنسا القوي.





في دور الستة عشر ذهب منتخب مصر بقيادة طارق محروس لمقابلة منتخب صربيا القوي الذي كان خصما صعبا وعنيدا للغاية لكن في النهاية ابتسم منتخب الساجدين بالفوز بنتيجة 30-29 .