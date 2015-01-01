طارق حسونة مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الدلتا وشريف عبد الحميد مديرا لأمن الغربية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء حركة تنقلات مديرين الأمن ومساعدين الوزير، كذلك حركات تنقلات ضباط الشرطة.





وتم ندب اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الى منصب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، كذلك تكليف اللواء شريف عبد الحميد حكمدار غرب الاسكندرية مديرا لأمن الغربية.



