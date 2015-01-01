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طارق حسونة مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الدلتا وشريف عبد الحميد مديرا لأمن الغربية

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:58 م
طارق حسونة مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الدلتا وشريف عبد الحميد مديرا لأمن الغربية
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أيمن يحيي
 
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء حركة تنقلات مديرين الأمن ومساعدين الوزير، كذلك حركات تنقلات ضباط الشرطة.

وتم ندب اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الى منصب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، كذلك تكليف اللواء شريف عبد الحميد حكمدار غرب الاسكندرية مديرا لأمن الغربية.

كذلك تم ترقية اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن الى نائب مدير أمن الغربية.
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