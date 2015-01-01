"الأوقاف": فصل من ينتمي لأي جماعة أو تيار فورا من الوزارة

أكدت وزارة الأوقاف، على عدم السماح لأي شخص منتم لأي جماعة أو تنظيم في عمل قيادي ودعوى بالتواجد في الوزارة.





وتابعت الوزارة: "اي حد مقتنع بجماعة يذهب إليها بعيد عن الأوقاف وبلا تردد بمنتهى الحزم، أي حد عنه انتماء لأي جماعة أو تيار يتم فصله فورا دون الرجوع لي".





وقالت الوزارة: "من يريد العمل معنا لابد أن يقطع كل الخطوط التنظيمية، وذلك ليس في محافظة الإسكندرية فقد بل في كافة محافظات مصر، وأن المقنع بوسطية الأوقاف هيكون واحد بيننا، وأما المقتنع بالجماعة سيكون ذو وجهين أي منافق"، مؤكدا أن هؤلاء خطر على الدعوة وأننا لن نترك أحد يبث لنا أفكارا مسمومة".





جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التثقيفي الصيفي الـ 21 للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بمنطقة العصافرة قبلي، شرقي الإسكندرية، بحضور الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بالمديرية، والدكتور نوح العيسوي، مدير عام بحوث الدعوة والإفتاء، و70 إمامًا من الديوان العام ومديرية أوقاف الإسكندرية.



