خالد الجندي يوضح أهم علامات الكبر (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكبر له نتائج تطبيقيه على الواقع.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن من علامات الكبر رفض الآخر والتعالي على الناس، وعدم قبول العذر، والتجهم في وجه الآخرين، والإحساس بالذات أكثر من الآخرين، وعدم قبول الحق.





وتابع، أن أهم شيء في علامات الكبر أن تجعل من نفسك مقياس للصواب، أي أن ما تفكر فيه فقط هو الصحيح.



