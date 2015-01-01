ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الجندي يوضح أهم علامات الكبر (فيديو)

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:55 م
خالد الجندي يوضح أهم علامات الكبر (فيديو)
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكبر له نتائج تطبيقيه على الواقع.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية  "dmc"، اليوم الخميس، أن من علامات الكبر رفض الآخر والتعالي على الناس، وعدم قبول العذر، والتجهم في وجه الآخرين، والإحساس بالذات أكثر من الآخرين، وعدم قبول الحق.

وتابع، أن أهم شيء في علامات الكبر أن تجعل من نفسك مقياس للصواب، أي أن ما تفكر فيه فقط هو الصحيح.

Advertisements
المزيد عن: قناة دي ام سي خالد الجندي توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا