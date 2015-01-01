"العدل الأمريكية" تستأنف تنفيذ أحكام الإعدام

حددت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، موعد تنفيذ أحكام بالإعدام في حق خمسة سجناء أدانتهم محاكم فدرالية، بعد أن أوقف تطبيق أحكام مماثلة منذ عقدين من الزمن.

وقال المدعي العام، وليام بار، إن الكونجرس أذن صراحة بعقوبة الإعدام من خلال تشريعات وقعها الرئيس واعتمدها ممثلو الشعب في مجلسي الكونجرس.

وأضاف أن وزارة العدل تدعم سيادة القانون، ونحن مدينون للضحايا وعائلاتهم بتنفيذ الأحكام التي يفرضها نظامنا القضائي.

وأفادت الوزارة بأن السجناء الخمسة الذين سينفذ في حقهم حكم الإعدام ارتكبوا جرائم قتل واعتداءات جنسية فظيعة، بمن فيهم السجين، دانيل لويس لي، الذي قتل عائلة بأكملها.

وكان ترامب دعا في وقت سابق إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق مهربي المخدرات ومرتكبي جرائم إطلاق النار ضد الأبرياء.

يذكر أن العديد من الولايات الأمريكية تعتبر أحكام الإعدام "غير قانونية"، على الرغم من أن قانون البلاد يسمح بها.



