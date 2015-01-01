محافظ القليوبية: إزالة 181 حالة تعدي ضمن الموجة الـ 13 لاسترداد أملاك الدولة بالقناطر الخيرية وكفر شكر (صور)

تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بمدن القناطر الخيرية وكفر شكر ضمن الموجة 13 لإزالة واسترداد أملاك الدولة من المخالفين الذين لم يتقدمو بطلبات لتقنين أوضاعهم.









وقال المحافظ إنه تم إزالة عدد 159 حالة بمدينة القناطر الخيرية باجمالي مساحة 13.665م2 اى ما يقارب 3 فدادين و6 قيراط و2 سهم كما تم ازالة عدد 22 حالة بمدينة كفر شكر باجمالي مساحة1685.75 م2.









وتابع مرزوق: إزالة التعديات بمدينة القناطر الخيرية بحضور رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة.













وأكد المحافظ أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون، مشيرا، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.









يشار الى أن حملة إزالة التعديات على املاك الدولة نجحت في ازالة عدد 500 حالة تعدى بمساحه 29046م2 بمدن بنها والخانكة.







